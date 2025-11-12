Charles Schwab Backend softverski inženjer Plate u United States

Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Charles Schwab kreće se od $97.6K po year za 54 do $206K po year za 59. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $118K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Charles Schwab. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Početni nivo ) $97.6K $90.8K $0 $6.8K 55 Software Developer II $114K $104K $1.1K $9K 56 Software Developer III $131K $122K $0 $8.4K 57 Software Developer IV $156K $140K $2K $13.9K Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Charles Schwab, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Charles Schwab ?

