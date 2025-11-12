Backend softverski inženjer kompenzacija in Greater Dallas Area u Charles Schwab kreće se od $92.9K po year za 54 do $179K po year za 58. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $116K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Charles Schwab. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Charles Schwab, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)