Charles River Associates
Charles River Associates Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in United Kingdom u Charles River Associates kreće se od £71.2K do £99.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Charles River Associates. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$104K - $120K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$95.7K$104K$120K$134K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Charles River Associates in United Kingdom iznosi £99,655 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Charles River Associates za Menadžer Projekta poziciju in United Kingdom je £71,182.

