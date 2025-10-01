Direktorijum kompanija
Character.ai
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • San Francisco Bay Area

Character.ai Софтверски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Character.ai iznosi $480K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Character.ai. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Ukupno godišnje
$480K
Nivo
-
Osnovna plata
$300K
Stock (/yr)
$180K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Character.ai?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Character.ai, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Character.ai in San Francisco Bay Area iznosi $792,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Character.ai za Софтверски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $480,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Character.ai

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Roblox
  • Stripe
  • Tesla
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi