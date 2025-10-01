Direktorijum kompanija
Chainlink Labs Софтверски Инжењер Plate u Greater London Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater London Area u Chainlink Labs iznosi £134K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chainlink Labs. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£134K
Nivo
L3
Osnovna plata
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Chainlink Labs?

£121K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatke
Plate za praksu

Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
Options

U kompaniji Chainlink Labs, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (5.00% kvartalno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (5.00% kvartalno)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (5.00% kvartalno)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (5.00% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Chainlink Labs in Greater London Area iznosi £215,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chainlink Labs za Софтверски Инжењер poziciju in Greater London Area je £123,098.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Chainlink Labs

