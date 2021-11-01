Каталог Компанија
Chainalysis
Chainalysis Плате

Распон плата Chainalysis је од $143,068 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $310,896 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Chainalysis. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $160K
Menadžer proizvoda
Median $211K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $290K

Administrativni asistent
$286K
Naučnik podataka
$162K
Ljudski resursi
$279K
Marketing
$178K
Dizajner proizvoda
$143K
Regrutер
$162K
Prodaja
$311K
Arhitekta rešenja
$199K

Arhitekta podataka

План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

У компанији Chainalysis, Грантови акција/удела подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (2.08% месечно)

Често постављана питања

Den høyest betalende rollen rapportert hos Chainalysis er Prodaja at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $310,896. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Chainalysis er $199,000.

