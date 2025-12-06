Arhitekta Rešenja kompenzacija in Canada u CGI iznosi CA$141K po year za Solution Architect. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$142K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGI. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.