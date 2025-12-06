Direktorijum kompanija
CGI
CGI Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in Canada u CGI kreće se od CA$205K do CA$286K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGI. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

$161K - $187K
Canada
$149K$161K$187K$208K
Koji su karijerni nivoi u CGI?

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u CGI in Canada iznosi CA$286,344 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CGI za Prodaja poziciju in Canada je CA$204,531.

