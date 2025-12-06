Direktorijum kompanija
CGI
CGI Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Canada u CGI kreće se od CA$49.3K do CA$70K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGI. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$40.6K - $46.2K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$35.8K$40.6K$46.2K$50.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u CGI?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u CGI in Canada iznosi CA$70,021 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CGI za Ljudski Resursi poziciju in Canada je CA$49,252.

