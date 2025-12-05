Direktorijum kompanija
CGI
Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in United States u CGI kreće se od $33.2K do $48.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGI. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$38.1K - $43.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$33.2K$38.1K$43.5K$48.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u CGI?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u CGI in United States iznosi $48,380 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CGI za Korisnička Podrška poziciju in United States je $33,210.

