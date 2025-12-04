Direktorijum kompanija
CGG
CGG Geološki Inženjer Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGG. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Geološki Inženjer poziciju u CGG in Canada iznosi £44,056 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CGG za Geološki Inženjer poziciju in Canada je £32,180.

