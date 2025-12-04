Direktorijum kompanija
CGG
Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in United States u CGG kreće se od $73.1K do $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CGG. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

$79.2K - $94K
United States
$73.1K$79.2K$94K$100K
Koji su karijerni nivoi u CGG?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u CGG in United States iznosi $100,050 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CGG za Analitičar Podataka poziciju in United States je $73,080.

