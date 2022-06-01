Каталог Компанија
Распон плата CGG је од $65,631 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $99,735 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CGG. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $68.3K
Analitičar podataka
$86.6K
Naučnik podataka
$65.6K

Geološki inženjer
$69.7K
Menadžer softverskog inženjerstva
$99.7K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у CGG је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $99,735. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у CGG је $69,650.

