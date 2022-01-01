Каталог Компанија
CFGI Плате

Распон плата CFGI је од $84,575 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $131,340 за Konsultant menadžmenta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CFGI. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Računovođa
$114K
Finansijski analitičar
$84.6K
Konsultant menadžmenta
$131K

Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у CFGI је Konsultant menadžmenta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $131,340. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у CFGI је $114,240.

Остали ресурси