CEVA
CEVA Hardverski Inženjer Plate

Medijana Hardverski Inženjer kompenzacionog paketa in Israel u CEVA iznosi ₪581K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CEVA. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Medijanski paket
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
$173K
Nivo
L3
Osnovna plata
$131K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$21.3K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u CEVA?
Najnoviji podaci o platama
Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u CEVA in Israel iznosi ₪793,240 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CEVA za Hardverski Inženjer poziciju in Israel je ₪579,400.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.