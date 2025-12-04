Direktorijum kompanija
CEVA
CEVA Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in United States u CEVA kreće se od $74.3K do $102K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CEVA. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$80.5K - $95.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$74.3K$80.5K$95.6K$102K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u CEVA in United States iznosi $101,775 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CEVA za Analitičar Podataka poziciju in United States je $74,340.

