Direktorijum kompanija
CES
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

CES Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u CES kreće se od ₹1.91M do ₹2.67M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CES. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$23.5K - $27.3K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$21.7K$23.5K$27.3K$30.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Softverski Inženjer prijavas u CES da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u CES?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u CES in India iznosi ₹2,669,919 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CES za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,907,085.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CES

Srodne kompanije

  • PayPal
  • Intuit
  • Spotify
  • Pinterest
  • Stripe
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ces/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.