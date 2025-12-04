Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna kompenzacija u CES kreće se od ₹1.6M do ₹2.23M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CES. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$19.5K - $23K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u CES?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju u CES iznosi ₹2,226,009 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CES za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju je ₹1,598,160.

Drugi resursi

