Direktorijum kompanija
Cervello
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plate

Cervello Menadžer Programa Plate

Prosečna Menadžer Programa ukupna kompenzacija in United States u Cervello kreće se od $201K do $286K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cervello. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$227K - $259K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$201K$227K$259K$286K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Menadžer Programa prijavas u Cervello da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Cervello?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Programa ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Cervello in United States iznosi $285,560 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cervello za Menadžer Programa poziciju in United States je $200,860.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cervello

Srodne kompanije

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cervello/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.