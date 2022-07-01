Каталог Компанија
CertiK
Радите овде? Затражите своју компанију

CertiK Плате

Распон плата CertiK је од $102,000 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $653,250 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CertiK. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $160K

Full-Stack softverski inženjer

Naučnik podataka
Median $102K
Menadžer nauke o podacima
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dizajner proizvoda
$146K
Menadžer proizvoda
$219K
Menadžer projekta
$653K
Analitičar sajber bezbednosti
$175K
Menadžer softverskog inženjerstva
$624K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

CertiK에서 보고된 최고 급여 직무는 Menadžer projekta at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $653,250입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
CertiK에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $192,035입니다.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за CertiK

Повезане компаније

  • Stripe
  • Square
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси