Direktorijum kompanija
Certify
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Korisnička Podrška

  • Sve Korisnička Podrška plate

Certify Korisnička Podrška Plate

Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in Spain u Certify kreće se od €36.5K do €53K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Certify. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$47.8K - $55.5K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$42.2K$47.8K$55.5K$61.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Korisnička Podrška prijavas u Certify da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Certify?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Korisnička Podrška ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Certify in Spain iznosi €53,036 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Certify za Korisnička Podrška poziciju in Spain je €36,546.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Certify

Srodne kompanije

  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • Coinbase
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.