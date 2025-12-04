Direktorijum kompanija
Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in United States u Certify kreće se od $98.4K do $143K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Certify. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$112K - $130K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$98.4K$112K$130K$143K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Certify?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Certify in United States iznosi $142,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Certify za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $98,400.

