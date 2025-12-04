Direktorijum kompanija
CERN
CERN Mašinski Inženjer Plate

Prosečna Mašinski Inženjer ukupna kompenzacija in Switzerland u CERN kreće se od CHF 54.3K do CHF 77.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CERN. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u CERN in Switzerland iznosi CHF 77,081 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CERN za Mašinski Inženjer poziciju in Switzerland je CHF 54,292.

Drugi resursi

