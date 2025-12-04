Direktorijum kompanija
CERN
CERN IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u CERN kreće se od CHF 62.2K do CHF 87K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CERN. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$83.4K - $101K
Switzerland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$76.9K$83.4K$101K$107K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u CERN?

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u CERN iznosi CHF 86,967 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CERN za IT Tehnolog poziciju je CHF 62,226.

