Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in Switzerland u CERN kreće se od CHF 74.9K do CHF 106K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CERN. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u CERN in Switzerland iznosi CHF 106,342 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CERN za Hardverski Inženjer poziciju in Switzerland je CHF 74,902.

