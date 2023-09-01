Каталог Компанија
CERN Плате

Распон плата CERN је од $47,822 у годишњој укупној компензацији за Administrativni asistent на доњем крају до $114,875 за Hardverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CERN. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $89.1K

Full-Stack softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Naučni istraživač

Naučnik podataka
Median $76.6K
Administrativni asistent
$47.8K

Hardverski inženjer
$115K
Informatičar (IT)
$92.2K
Mašinski inženjer
$83.3K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у CERN је Hardverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $114,875. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у CERN је $86,165.

