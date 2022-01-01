Каталог Компанија
Ceridian
Радите овде? Затражите своју компанију

Ceridian Плате

Распон плата Ceridian је од $52,260 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $279,390 за Ljudski resursi на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ceridian. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Dizajner proizvoda
Median $92K
Korisnička podrška
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ljudski resursi
$279K
Marketing
$137K
Menadžer dizajna proizvoda
$106K
Menadžer proizvoda
$67.4K
Menadžer projekta
$82.6K
Regrutер
$68.6K
Menadžer softverskog inženjerstva
$111K
Arhitekta rešenja
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tehnički menadžer programa
$101K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акције
RSU

У компанији Ceridian, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:

  • 33.3% стиче се у 1st-ГОД (33.30% годишње)

  • 33.3% стиче се у 2nd-ГОД (33.30% годишње)

  • 33.3% стиче се у 3rd-ГОД (33.30% годишње)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

The highest paying role reported at Ceridian is Ljudski resursi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $279,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceridian is $92,000.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Ceridian

Повезане компаније

  • Unisys
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси