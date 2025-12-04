Direktorijum kompanija
Ceribell
Ceribell Menadžer Nauke o Podacima Plate

Prosečna Menadžer Nauke o Podacima ukupna kompenzacija in United States u Ceribell kreće se od $210K do $287K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ceribell. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

$225K - $272K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$210K$225K$272K$287K
Koji su karijerni nivoi u Ceribell?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Nauke o Podacima poziciju u Ceribell in United States iznosi $286,520 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ceribell za Menadžer Nauke o Podacima poziciju in United States je $209,950.

