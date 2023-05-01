Каталог Компанија
Ceribell
Радите овде? Затражите своју компанију

Ceribell Плате

Распон плата Ceribell је од $111,720 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $401,849 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ceribell. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Menadžer nauke o podacima
$248K
Ljudski resursi
$112K
Menadžer proizvoda
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Regrutер
$139K
Softverski inženjer
$402K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

据报道，Ceribell最高薪的职位是Softverski inženjer at the Common Range Average level，年总薪酬为$401,849。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Ceribell的年总薪酬中位数为$225,623。

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Ceribell

Повезане компаније

  • Pinterest
  • Lyft
  • Airbnb
  • Intuit
  • Spotify
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси