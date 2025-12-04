Direktorijum kompanija
Cerence
Cerence Menadžer Programa Plate

Prosečna Menadžer Programa ukupna kompenzacija in Taiwan u Cerence kreće se od NT$1.67M do NT$2.28M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cerence. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Cerence?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Cerence in Taiwan iznosi NT$2,278,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cerence za Menadžer Programa poziciju in Taiwan je NT$1,669,407.

