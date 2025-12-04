Direktorijum kompanija
Prosečna Mašinski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Cerebras Systems kreće se od $168K do $238K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cerebras Systems. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$190K - $225K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$168K$190K$225K$238K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Cerebras Systems, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u Cerebras Systems in United States iznosi $237,820 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cerebras Systems za Mašinski Inženjer poziciju in United States je $167,508.

