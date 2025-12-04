Direktorijum kompanija
Cerebral Care
Cerebral Care Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Cerebral Care kreće se od $156K do $218K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cerebral Care. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$169K - $204K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$156K$169K$204K$218K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Cerebral Care?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Cerebral Care in United States iznosi $217,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cerebral Care za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $155,625.

