Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in United States u Cerberus Capital Management kreće se od $89.1K do $127K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cerberus Capital Management. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$101K - $120K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$89.1K$101K$120K$127K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Cerberus Capital Management?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Cerberus Capital Management in United States iznosi $126,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cerberus Capital Management za Ljudski Resursi poziciju in United States je $89,100.

