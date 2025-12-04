Direktorijum kompanija
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u Cerberus Capital Management kreće se od $140K do $196K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cerberus Capital Management. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$152K - $177K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$140K$152K$177K$196K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Cerberus Capital Management?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Cerberus Capital Management in United States iznosi $196,350 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cerberus Capital Management za Naučnik Podataka poziciju in United States je $140,250.

