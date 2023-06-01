Каталог Компанија
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Плате

Распон плата Cerberus Capital Management је од $78,400 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $342,465 за Venture kapitalist на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Cerberus Capital Management. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Računovođa
$151K
Naučnik podataka
$164K
Ljudski resursi
$111K

Konsultant menadžmenta
$250K
Regrutер
$78.4K
Softverski inženjer
$265K
Venture kapitalist
$342K
Често постављана питања

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cerberus Capital Management adalah Venture kapitalist at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $342,465. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cerberus Capital Management adalah $164,175.

Остали ресурси