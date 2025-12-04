Direktorijum kompanija
Ceragon Networks
Ceragon Networks Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in Israel u Ceragon Networks kreće se od ₪333K do ₪463K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ceragon Networks. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$106K - $125K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$98.9K$106K$125K$138K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Ceragon Networks?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Ceragon Networks in Israel iznosi ₪463,362 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ceragon Networks za Menadžer Projekta poziciju in Israel je ₪332,670.

Drugi resursi

