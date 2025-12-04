Direktorijum kompanija
Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in Israel u Ceragon Networks kreće se od ₪299K do ₪436K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ceragon Networks. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$102K - $117K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$89K$102K$117K$130K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Hardverski Inženjer prijavas u Ceragon Networks da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Ceragon Networks in Israel iznosi ₪436,208 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ceragon Networks za Hardverski Inženjer poziciju in Israel je ₪299,431.

