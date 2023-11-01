Каталог Компанија
Ceragon Networks
Ceragon Networks Плате

Распон плата Ceragon Networks је од $54,380 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $115,407 за Menadžer projekta на горњем крају.

$160K

Elektroinženjer
$108K
Hardverski inženjer
$109K
Menadžer projekta
$115K

Softverski inženjer
$54.4K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

El rol con mayor salario reportado en Ceragon Networks es Menadžer projekta at the Common Range Average level con una compensación total anual de $115,407. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ceragon Networks es $108,886.

