Prosečna Operacije Prihoda ukupna kompenzacija u Cepheid kreće se od $155K do $216K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cepheid. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$166K - $196K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$155K$166K$196K$216K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Cepheid?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Operacije Prihoda poziciju u Cepheid iznosi $215,982 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cepheid za Operacije Prihoda poziciju je $155,064.

