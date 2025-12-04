Direktorijum kompanija
Cepheid
Cepheid Marketing Operacije Plate

Prosečna Marketing Operacije ukupna kompenzacija in United States u Cepheid kreće se od $90.3K do $128K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cepheid. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$103K - $122K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$90.3K$103K$122K$128K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Cepheid?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing Operacije poziciju u Cepheid in United States iznosi $128,225 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cepheid za Marketing Operacije poziciju in United States je $90,315.

Drugi resursi

