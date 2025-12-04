Direktorijum kompanija
Cepheid
Cepheid Računovođa Plate

Prosečna Računovođa ukupna kompenzacija in United States u Cepheid kreće se od $126K do $176K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cepheid. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$136K - $158K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$126K$136K$158K$176K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Cepheid?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Računovođa poziciju u Cepheid in United States iznosi $176,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cepheid za Računovođa poziciju in United States je $125,800.

Drugi resursi

