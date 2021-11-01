Каталог Компанија
Cepheid
Cepheid Плате

Распон плата Cepheid је од $68,340 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $196,015 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Cepheid. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Mašinski inženjer
Median $140K
Softverski inženjer
Median $144K
Računovođa
$147K

Biomedicinski inženjer
$194K
Hemijski inženjer
$131K

Procesni inženjer

Korisnička podrška
$68.3K
Naučnik podataka
$151K
Finansijski analitičar
$147K
Hardverski inženjer
$171K
Marketinške operacije
$112K
Menadžer proizvoda
$163K
Menadžer programa
$196K
Menadžer projekta
$168K
Operacije prihoda
$181K
Tehnički menadžer programa
$171K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Cepheid је Menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $196,015. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Cepheid је $150,750.

