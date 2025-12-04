Direktorijum kompanija
Centrica
Centrica Elektroinženjer Plate

Prosečna Elektroinženjer ukupna kompenzacija in Belgium u Centrica kreće se od €47.1K do €68.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Centrica. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$62.5K - $71.2K
Belgium
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Centrica?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Elektroinženjer poziciju u Centrica in Belgium iznosi €68,648 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centrica za Elektroinženjer poziciju in Belgium je €47,123.

