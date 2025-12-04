Direktorijum kompanija
Centrica
Centrica Korisnička Podrška Plate

Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in United Kingdom u Centrica kreće se od £24.2K do £33K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Centrica. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$34.8K - $42.1K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$32.5K$34.8K$42.1K$44.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Centrica?

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Centrica in United Kingdom iznosi £32,993 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centrica za Korisnička Podrška poziciju in United Kingdom je £24,176.

