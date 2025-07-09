Каталог Компанија
Centrica
Centrica Плате

Распон плата Centrica је од $38,420 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $117,761 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Centrica. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $103K
Administrativni asistent
$38.7K
Korisnička podrška
$38.4K

Elektroinženjer
$66.8K
Menadžer proizvoda
$118K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Centrica је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $117,761. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Centrica је $66,842.

