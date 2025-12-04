Direktorijum kompanija
Centric Software
Centric Software Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in Ireland u Centric Software kreće se od €121K do €173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Centric Software. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$160K - $188K
Ireland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$140K$160K$188K$200K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Centric Software?

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Centric Software in Ireland iznosi €172,916 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centric Software za Prodaja poziciju in Ireland je €121,189.

