Centric Software Плате

Распон плата Centric Software је од $101,570 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $255,000 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Centric Software. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Dizajner proizvoda
Median $150K
Softverski inženjer
Median $123K
Informatičar (IT)
$102K

Menadžer proizvoda
$159K
Prodaja
$174K
Arhitekta rešenja
$255K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Centric Software је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $255,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Centric Software је $154,600.

