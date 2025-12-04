Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in India u Centre for Development of Telematics kreće se od ₹3.48M do ₹4.87M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Centre for Development of Telematics. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$42.9K - $51.9K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Centre for Development of Telematics?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Centre for Development of Telematics in India iznosi ₹4,868,539 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centre for Development of Telematics za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in India je ₹3,483,523.

