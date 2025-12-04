Direktorijum kompanija
Centre for Development of Telematics
Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in India u Centre for Development of Telematics kreće se od ₹195K do ₹285K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Centre for Development of Telematics. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$2.5K - $2.9K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$2.2K$2.5K$2.9K$3.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Centre for Development of Telematics?

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Centre for Development of Telematics in India iznosi ₹284,595 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centre for Development of Telematics za Ljudski Resursi poziciju in India je ₹195,358.

