Prosečna Operacije Prihoda ukupna kompenzacija u CentralSquare Technologies kreće se od $93.9K do $128K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CentralSquare Technologies. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$101K - $122K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$93.9K$101K$122K$128K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u CentralSquare Technologies?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Operacije Prihoda poziciju u CentralSquare Technologies iznosi $128,180 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CentralSquare Technologies za Operacije Prihoda poziciju je $93,925.

Drugi resursi

